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رياضة

بصورة جديدة.. أشرف بن شرقي يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 09:22 ص
اشرف بن شرقى
اشرف بن شرقى
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مريم عزت
هنأ أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر بن شرقي صورة جديدة له، وعلق قائلا: "عيد فطر سعيد".

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نالت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهوره، وجاءت بعض التعليقات كالآتى:

"عيد مبارك عليك إن شاء الله، عيد سعيد وعلى اسرتك، وعيد سعيد عليك يارب.

وتلقى بن شرقي عدة عروض احترافية إلى أندية الدوري الفرنسي والتركي، خاصة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وساهم اللاعب بشكل كبير في تتويج الزمالك ببطولتي السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب الأهلي، كما نجح مع الأبيض في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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