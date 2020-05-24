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أخبار العالم

في صفحتها الأولى.. نيويورك تايمز تخلد ضحايا كورونا بـ أمريكا

الأحد 24/مايو/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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شريف سيد
خلدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة، على صفحتها الأولى، مع اقترابها من تسجيل 100 ألف حالة وفاة بالفيروس. 

واحتوت الصفحة الأولى من الصحيفة على أسماء ومعلومات عن 1000 ضحية من ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

ووضعت الصحيفة مانشيت للصفحة: "وفيات الولايات المتحدة تقترب من 100000، خسارة لا تحصى"، مع عنوان فرعي نصه: "لم تكن ببساطة أسماء في القائمة. كانوا هم ".

وتضم القائمة الكاملة، التي لا تزال في الداخل، ما يقرب من 1000 اسم - وهو جزء من إجمالي الخسائر في الأرواح في الولايات المتحدة أثناء تفشي المرض حتى الآن.

ويبلغ عدد القتلى في الولايات المتحدة أكثر من 97000، وفقًا لمتتبع جامعة جونز هوبكنز، وهو أعلى معدل في العالم، وقالت صحيفة التايمز إنها تفكر في كيفية تحديد المعلم الرئيسي المتوقع لـ 100.000 حالة وفاة.




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