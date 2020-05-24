بث مباشر.. تكبيرات عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم

وصرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه سوف يتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية .





ووجهت وزارة الأوقاف اعتذار للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير ، حفاظًا على سلامة الجميع .



