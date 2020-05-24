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ديني

بث مباشر.. تكبيرات عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم

الأحد 24/مايو/2020 - 05:15 ص
مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم
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محمد شحتة
بدأت إذاعة القرآن الكريم، في بث تكبيرات عيد الفطر المبارك، من مسجد الفتاح العليم.

وصرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه سوف يتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية .

ووجهت وزارة الأوقاف اعتذار للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير ، حفاظًا على سلامة الجميع  .

وأصدرت وزارة الأوقاف حزمة من التعليمات لجميع الأئمة والعمال القائمين على المساجد ومديري المديريات في منشور تم تعميمه على جميع وكلاء الوزارة للخروج بـ صلاة عيد الفطر الى بر الأمان ومنع اي تجمعات داخل او خارج المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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