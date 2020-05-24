خيرات العيد.. هطول أمطار خفيفة على شمال سيناء

شهدت مناطق شمال سيناء، هطول أمطار مع بداية التكبيرات لصلاة العيد الفطر اليوم الأحد دون أن تؤثر على مجريات الحياة داخل المنازل خاصة في المناطق الصحراوية.





وقال شهود العيان إن الأمطار هطلت على المناطق المفتوحة، وكذلك المدن الساحلية لفترة بسيطة واعتبرها المواطنون بشرة خير لهم بعد صيام شهر رمضان المبارك.

وسبق هطول الأمطار تغيرا في أحوال الطقس، ورياح باردة منذ الساعات الأولى ليوم الأحد والتي كانت مصحوبة بالأتربة.





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