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محافظات

خيرات العيد.. هطول أمطار خفيفة على شمال سيناء

الأحد 24/مايو/2020 - 08:31 ص
خيرات العيد.. هطول
خيرات العيد.. هطول أمطار خفيفة على شمال سيناء
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احمد صالح
شهدت مناطق شمال سيناء، هطول أمطار مع بداية التكبيرات لصلاة العيد الفطر اليوم الأحد دون أن تؤثر على مجريات الحياة داخل المنازل خاصة في المناطق الصحراوية. 

وقال شهود العيان إن الأمطار هطلت على المناطق المفتوحة، وكذلك المدن الساحلية لفترة بسيطة واعتبرها المواطنون بشرة خير لهم بعد صيام شهر رمضان المبارك.
 
وسبق هطول الأمطار تغيرا في أحوال الطقس، ورياح باردة منذ الساعات الأولى ليوم الأحد والتي كانت مصحوبة بالأتربة.

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والتزم المواطنون منازلهم، بعدم الذهاب الي الساحات والمساجد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بعدم وجود تجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقامت كل أسرة بأداء صلاة العيد في المنازل سبقها تكبيرات العيد والتي بدأت في المساجد اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف.
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