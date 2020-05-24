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رياضة

مشاري راشد لـ محمد النني: الله يفتح عليك ويبارك فيك

الأحد 24/مايو/2020 - 05:22 ص
النني
النني
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عمرو ابوبكر
شارك محمد النني اللاعب الدولي جمهوره بجزء من تلاوته الآيات القرآنية مع صوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. 

ونشر النني، لاعب أرسنال المعار إلى نادي بشيكتاش التركي، فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»، يقرأ خلاله القرآن الكريم.


وعلق الشيخ مشاري راشد العفاسي على الفيديو قائلا: «الله يفتح عليك ويبارك فيك، ويتقبل منا ومنك، وكل عام وأنت بخير».

ورد النني على تعليق «العفاسي» قائلا: «‏شكرا على رسالتك الغالية، وربنا يبارك في حضرتك، وربنا يتقبل منا ومنك وكل عام وحضرتك بخير وعيد سعيد عليك وعلي الأمة الإسلامية».

مشاري راشد لـ محمد النني: الله يفتح عليك ويبارك فيك
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