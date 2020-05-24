مشاري راشد لـ محمد النني: الله يفتح عليك ويبارك فيك

شارك محمد النني اللاعب الدولي جمهوره بجزء من تلاوته الآيات القرآنية مع صوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
ونشر النني، لاعب أرسنال المعار إلى نادي بشيكتاش التركي، فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»، يقرأ خلاله القرآن الكريم.
اقرأ ايضاََ.. اشتباه في إصابة مسؤول بـ الأهلي بـ فيروس كورونا
وعلق الشيخ مشاري راشد العفاسي على الفيديو قائلا: «الله يفتح عليك ويبارك فيك، ويتقبل منا ومنك، وكل عام وأنت بخير».
ورد النني على تعليق «العفاسي» قائلا: «شكرا على رسالتك الغالية، وربنا يبارك في حضرتك، وربنا يتقبل منا ومنك وكل عام وحضرتك بخير وعيد سعيد عليك وعلي الأمة الإسلامية».