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ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة عيد الفطر من الحرم المكي

الأحد 24/مايو/2020 - 05:22 ص
بث مباشر .. خطبة
بث مباشر .. خطبة وصلاة عيد الفطر من الحرم المكي
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محمد شحتة
ينشر موقع صدى البلد، بث مباشر لخطبة وصلاة عيد الفطر المبارك، من الحرم المكي.

ورفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: "إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في معالجة آثار جائحة كورونا سائلين الله تعالى أن يعيد هذا العيد المبارك على بلادنا قيادةً وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات".
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