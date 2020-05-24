أحمد حلمي يهنئ جمهوره بعيد الفطر

نشر الفنان احمد حلمى عبر حسابة الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , صورة جديدة لة لتهنئة جمهوره بعيد الفطر المبارك .
وعلق احمد حلمى على الصورة قائلا : كل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد.
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وقدموا له التهنئة بالعيد.
الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة"، وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي