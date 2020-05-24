أحمد حلمي يهنئ جمهوره بعيد الفطر

الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة"، وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي



