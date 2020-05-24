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محافظات

إغلاق الحدائق والشواطئ أمام المواطنين بمدن شمال سيناء

الأحد 24/مايو/2020 - 08:29 ص
إغلاق الحدائق والشواطيء
إغلاق الحدائق والشواطيء أمام المواطنين بمدن شمال سيناء
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احمد صالح
خلت الشواطئ في المدن الساحلية بشمال سيناء من المواطنين بفضل قرار غلق المصايف، واختفت التجمعات تماما سواء داخل الشاليهات المطلة على الشاطئ أو في الكافتيريات المنتشرة على طوله.

ومن جانبه.. أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة "المحافظ" أنه تم إغلاق الحدائق العامة والمنتزهات والمحلات التجارية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فترة عيد الفطر، والتي تستمر من الأحد المقبل وحتى يوم 29 مايو الموافق الجمعة.

وأشار اللواء شوشة، لى أنه تم إغلاق الشواطئ أيضا أمام المواطنين في المدن الساحلية بالمحافظة، خلال فترة عيد الفطر، ومنع وصول المواطنين إلى الشاطئ مع التأكيد على إغلاق الكافتريات والكافيهات والمقاهي القريبة من ساحل البحر. 

وتم التنبيه على أصحاب الفنادق بالحرص على التزام العاملين فى كل المنشآت بلبس الكمامات والقفازات واتباع كل الإجراءات الوقائية.

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وأكد التزام كل القرى السياحية الواقعة على الساحل بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع إقامة أي حفلات أفراح أو مهرجانات أو تجمعات خلال إجازة العيد.

كما أصدر التوجيهات لجميع رؤساء الأحياء بالعريش، بالتنبيه على الجمعيات الأهلية بعدم إقامة أي أنشطة على الشواطئ والالتزام بمواعيد الحظر.

وفي نفس السياق.. انتشر أفراد الأمن على طول الكورنيش لمنع وصول أي تجمعات إلى الشاطئ وتوعيتهم بخطورة التجمعات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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