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ديني

خطيب السيدة نفيسة: جائحة كورونا تتطلب منا التعاون في عمل الخير.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 05:46 ص
خطيب السيدة نفيسة:
خطيب السيدة نفيسة: جائحة كورونا تتطلب منا التعاون في الخير
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محمد شحتة
قال الشيخ يسري عزام، خطيب مسجد السيدة نفيسة، إن اليوم يوم الجائزة ويوم الفرح والسرور أكرمنا الله بالصيام فصمنا وقمنا وتصدقنا.

وأضاف عزام، في خطبة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة، أن باب الرحمة لم يغلق بعد رمضان، وكان سلفنا الصالح يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر ويودعونه بعد رحيله بستة أشهر.

وتابع: كان أحد الصالحين يبكي في أخر ليلة من رمضان، فمن صام لله في رمضان أمامه الفرصة أن يتبعه بست من شوال ، وكذلك المواظبة على صيام يومي الإثنين والخميس، كما لا يحرم نفسه من قيام الليل كما فعل في التهجد والإعتكاف في رمضان.

وأكد أن ما يمر به العالج من جائحة كورونا والتي لم يسلم منها إلا القليل يحتاج منا أن نتعاون ونتكاتف ونفعل الخير ونيسر على المعسرين في هذه الجائحة.

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