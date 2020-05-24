غلق الطرق المؤدية للكورنيش بالغردقة

أغلقت مديرية أمن البحر الأحمر جميع الطرق المؤدية إلى الكورنيش بطريق عربية أو طريق فلفلة.





وتم نشر عدد من الحواجز الأمنية لمنع مرور السيارات بتلك الطرق كما الغردقة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بغلق الكورنيش بجميع محافظات مصر.







وشدد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة ، الأحد، على تنفيذ قرار غلق الشواطئ العامة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









ووجه وجدي، بالمرور على جميع الشواطئ والحدائق على مدار اليوم، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.



