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حوادث

غلق الطرق المؤدية للكورنيش بالغردقة

الأحد 24/مايو/2020 - 08:26 ص
غلق الطرق المؤدية
غلق الطرق المؤدية للكورنيش بالغردقة
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إبراهيم جادالله
أغلقت مديرية أمن البحر الأحمر جميع الطرق المؤدية إلى الكورنيش بطريق عربية أو طريق فلفلة.

وتم نشر عدد من الحواجز الأمنية لمنع مرور السيارات بتلك الطرق كما الغردقة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بغلق الكورنيش بجميع محافظات مصر.

وشدد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، الأحد، على تنفيذ قرار غلق الشواطئ العامة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ووجه وجدي، بالمرور على جميع الشواطئ والحدائق على مدار اليوم، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم بحي شمال وحي جنوب والتنسيق مع المتابعة الميدانية للوقوف على رقابة كل الشواطئ بالمدينة، والاستعداد لأي طارئ، ومراقبة أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.
غلق الطرق المؤدية للكورنيش بالغردقة
غلق الطرق المؤدية للكورنيش بالغردقة
غلق الطرق المؤدية للكورنيش بالغردقة
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