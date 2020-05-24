بسبب كورونا.. شوارع وشواطئ الغردقة خالية في عيد الفطر

شهدت شواطئ مدينة الغردقة لأول مرة لها، خلوا تاما من المواطنين فى العيد، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقامت إدارة مرور البحر الأحمر، بتوجيه من اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، بقيادة العميد محمد صلاح قائد المرور، بعمل تعديل مسارات لخطوط سير السيارت وتسير الحركة الموروية مع غلق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق الكورنيش جنوب مدينة الغردقة وخلق محاور مرورية أخرى.





وأكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة ، أن الوحدة المحلية، رفعت درجة الاستعداد القصوى مسبقًا لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة، للرقابة على جميع الشواطئ بالمدينة، والاستعداد لأى طارئ، ومراقبة أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.









وأشار رئيس المدينة إلى أن الدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى هذا اليوم، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت لصالح المواطنين، للحفاظ على سلامتهم.





وأوضح رئيس مدينة الغردقة ، أن الوحدة تواصلت مع الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة، لمتابعة الشواطئ بصفة مستمرة، موجها بضرورة المرور على المحلات التجارية والحرفية، للتأكيد على غلقها اليوم.





وأهاب رئيس المدينة المواطنين بعدم ترك منازلهم وعدم التواجد فى أى تجمعات، حفاظا على صحتهم، مناشدا الأهالى بالوقوف مع أجهزة الدولة، لحين انتهاء الأزمة.