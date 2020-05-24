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رياضة

في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه

الأحد 24/مايو/2020 - 07:38 ص
عقد قران محمد الشامي
عقد قران محمد الشامي
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نانسي ابراهيم

إحتفل اللاعب محمد الشامي،  نجم النادي الإسماعيلي بعقد قرانه في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويشهد النشاط الكروي في مصر توقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولا أحد يعلم ما مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سواء بالإستكمال أو الإلغاء.

وكتب الشامي نجم الدراويش كتب الكتاب اليوم، في حفل قصير لم يحضره الإ الأهالي والأقارب وبعض الأصدقاء المقربين.

ونشر محمد الشامي صور لعقد قرآنه علي الانستجرام الخاص به وكتب عليها : "تاني عيد واحنا مع بعض بس العيد دا كتبنا كتابنا كل عيد وانتي عيدي يالوزة ربنا يخليكي ليا يارب ونكمل حياتنا اللي جاية مع بعض إن شاء الله".

جدير بالذكر أن محمد الشامي يعد من نجوم النادي الإسماعيلي هذا الموسم، وسبق له اللعب في صفوف الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدي.
في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه
في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه
في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه
في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه
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