القومي للمرأة مهنئا الرئيس بـ عيد الفطر: أعانكم الله على خدمة الوطن

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه وأمانته العامة بخالص التهنئة وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال المجلس في برقية التهنئة: ندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والعطاء ويوفقكم لما يحبه ويرضاه و يعينكم علي القيام بمهامكم لخدمة الوطن وحمايته والحفاظ عليه، ويساعدكم على المسئولية التي تحملونها .



وأن يعيدها على الوطن وجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ،ويحفظ الوطن من كل شر ، وأن يرفع هذه الغمة ويبعد عنا البلاء والوباء .

