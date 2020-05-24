نصائح لحمايتك من الصعقات الكهربائية في السيارة





وبحسب موقع موتور 1 العالمي، نصح الخبراء عند تركيب أنواع الأقمشة باختيار الأقمشة القطنية وليس النايلون أو البوليستر.





ونصح خبراء في مجال السيارات أن يحرص قائدي السيارات على عدم لمس الاطفال او الحيوانات إذا تعرضوا لأي شحنة كهربائية زائدة عند نزولهم من السيارة مما يعرضهم للخطر خاصة إن كانوا في فصل الشتاء .





الكثير من قائدي السيارات يتعرضون لصعق كهربائي عند لمس الباب وقت نزولهم من السيارة وهذا الامر شائع بالتأكيد والسبب يعود إلى أن السيارة قامت بتفريغ جزء من الكهرباء الساكنة في جسدك كما اكتسبت السيارة هذه الكهرباء نتيجة تجمع الكثير من الإلكترونات على جسمها نتيجة لأحتكاك اطاراتها بالأرض.ولكن هذه المشكلة لها حل سريع يمكن أن يقوم به قائد السيارة فقبل نزوله منها يجب أن يضع رجله على الأرض ويلمس أي جزء من جسد الهيكل المعدني للسيارة، وبذلك تتساوي مع شحناته ليسلم من هذا النوع من الصعقات كما أن أهم الأسباب الشائعة أيضا لهذه الصعقات هو ان تكون أنت مشحون بشحنات كهربائية.