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بين الناس

أهالي عين شمس يكسرون إجراءات كورونا ويصلون العيد في الشارع

الأحد 24/مايو/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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احمد قطب- عدسة : احمد بيسو
رصدت عدسة صدي البلد إقامة شعائر صلاة العيد باحد الشوارع بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، في وقت الحظر ودون مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. 

تجمع اهالي شارع محمد أبو الندا بمنطقة عين شمس لإقامة صلاة العيد وأقام احد سكان المنطقة الصلاة وبدأ سكان المنطقة بالصلاة في صفوف خلف الإمام ملتصقين ببعضهم البعض.

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وتقدم الإمام في الصف الأول وتابعه المصلين في صفوف تقدمهم الرجال وخلفهم السيدات والأطفال. 

جدير بالذكر ان وزارة الأوقاف أصدرت بيانا بمنع صلاة العيد في الساحات او المساجد وإمكانية الصلاة بالمنازل للحفاظ علي التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا .
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