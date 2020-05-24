تنفيذًا لتعليمات الأوقاف.. مساجد المنوفية تلتزم بقرار منع إقامة شعائر صلاة العيد





وأذن لصلاة الفجر بالمساجد بعد تلاوة قرآن الفجر وأغلقت المساجد بعدها مباشرة التزمت بالقرارات الإدارية بإغلاق المساجد.









كما شهدت شوارع المحافظة هدوءا تاما بعد التزام الأهالي منازلهم في أول أيام عيد الفطر المبارك علي عكس السنوات الماضية التي كانت تمتلئ الشوارع بالأهالي بعد صلاة العيد لتبادل التهاني والمباركات بقدوم عيد الفطر





وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد شدد علي ضرورة الالتزام بقرارات غلق الملاهي والمسطحات الخضراء وذلك للحد من التجمعات البشرية لمنع انتشار فيروس كورونا .