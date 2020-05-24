AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط

الأحد 24/مايو/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
غابت بهجة عيد الفطر عن مصيف رأس البر في زمن كورونا، حيث اختفت طقوس الدمايطة ومظاهر احتفالاتهم بالأعياد.


وكان أهالي دمياط اعتادوا التوجه إلى رأس البر للتنزه والاستمتاع بشواطئها المختلفة، ومع قرار غلق الشواطئ ومنع التنزه في الحدائق العامة والمناطق السياحية، تحولت راس البر إلى مدينة مغلقة على سكانها فقط، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وبدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية برأس البر، منذ أمس، السبت، في منع دخول المواطنين إلى رأس البر باستثناء سكانها الأصليين وممن يحملون رقما قوميا خاصا بالإقامة برأس البر.


اقرأ أيضا:

 
جاء قرار إغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رقم 208 لسنة 2020، بمنع دخول رأس البر لغير المقيمين بها، كما تم غلق جميع شواطئ المدينة ومنطقة اللسان، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية بخطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس كورونا المستجد بشكل حاسم، ومنع التجمعات بفترة عيد الفطر المبارك، والتى تشكل خطورة على حياة المواطنين، وناشدت الوحدة المواطنين الالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.


 من ناحية أخرى، ظهرت جميع شوارع مدينة رأس البر خالية من المواطنين تنفيذا لإجراءات الحظر مع التواجد الأمنى المكثف لمنع أى تجمعات بين الأهالى المقيمين بالمدينة هذا العام، غابت رأس البر، فغاب الاحتفال بالبعيد وغابت بهجة العيد التى اعتاد عليها الدمايطة.


وخلت الشوارع تماما منذ صباح اليوم الأول بعيد الفطر المبارك من المارة ورواد المدينة وخلت الشواطئ ومناطق التنزه كاللسان من رواد المدينة، إضافة إلى توقف جميع وسائل النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التى تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.


وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، أنه تم الالتزام بتطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط وغلق جميع الطرق المؤدية لها من خلال تكثيف التمركزات على بوابتى المدينة، وكذا غلق المعديات والشواطئ ومنطقة اللسان، إضافة أيضًا إلى غلق كورنيش النيل بمدينة دمياط وجميع المتنزهات، لمنع أى تواجد للمواطنين حفاظًا على سلامتهم.


وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأجهزة الأمنية وتعاونها التام مع الجهات التنفيذية للعمل وفقا لخطة محددة لمجابهة تداعيات الأزمة والحد من انتشار العدوى.
بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط
بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط
بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط
بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط
بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط
بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ

أهالي دمياط يتحايلون على قرارت الحظر ..صور

إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم

كورونا ينتصر على مليون مصطاف..ماذا حدث في رأس البر بدمياط| تفاصيل

وسط انتشار أمني.. رأس البر خالية من المصطافين في شم النسيم|شاهد

زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد

ترشيحاتنا

أخطاء يقع فيها قائدو السيارات تسبب أعطالا كثيرة

ضربوا بتوجيهات الإفتاء عرض الحائط.. أهالي أوسيم يؤدون صلاة العيد في الشارع.. فيديو

عبير صبري لـ رجاء الجداوي: يارب ترجعي بيتك بالسلامة

بعد إعلان إصابتها بكورونا.. زينة لمتابعيها: ادعوا لـ رجاء الجداوي أرجوكم

أول أيام عيد الفطر 2020 .. تقف الملائكة على أبواب الطرقات وتنادي بـ 26 كلمة

الفيفا يهدد الرجاء المغربي بعقوبة قاسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر