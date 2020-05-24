بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط

غابت بهجة عيد الفطر عن مصيف رأس البر في زمن كورونا، حيث اختفت طقوس الدمايطة ومظاهر احتفالاتهم بالأعياد.
وكان أهالي دمياط اعتادوا التوجه إلى رأس البر للتنزه والاستمتاع بشواطئها المختلفة، ومع قرار غلق الشواطئ ومنع التنزه في الحدائق العامة والمناطق السياحية، تحولت راس البر إلى مدينة مغلقة على سكانها فقط، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية برأس البر، منذ أمس، السبت، في منع دخول المواطنين إلى رأس البر باستثناء سكانها الأصليين وممن يحملون رقما قوميا خاصا بالإقامة برأس البر.
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جاء قرار إغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رقم 208 لسنة 2020، بمنع دخول رأس البر لغير المقيمين بها، كما تم غلق جميع شواطئ المدينة ومنطقة اللسان، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية بخطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس كورونا المستجد بشكل حاسم، ومنع التجمعات بفترة عيد الفطر المبارك، والتى تشكل خطورة على حياة المواطنين، وناشدت الوحدة المواطنين الالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.
من ناحية أخرى، ظهرت جميع شوارع مدينة رأس البر خالية من المواطنين تنفيذا لإجراءات الحظر مع التواجد الأمنى المكثف لمنع أى تجمعات بين الأهالى المقيمين بالمدينة هذا العام، غابت رأس البر، فغاب الاحتفال بالبعيد وغابت بهجة العيد التى اعتاد عليها الدمايطة.