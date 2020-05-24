بسبب كورونا.. شوارع خالية وشواطئ مغلقة في عيد الفطر بدمياط



غابت بهجة عيد الفطر عن مصيف رأس البر في زمن كورونا، حيث اختفت طقوس الدمايطة ومظاهر احتفالاتهم بالأعياد.









وكان أهالي دمياط اعتادوا التوجه إلى رأس البر للتنزه والاستمتاع بشواطئها المختلفة، ومع قرار غلق الشواطئ ومنع التنزه في الحدائق العامة والمناطق السياحية، تحولت راس البر إلى مدينة مغلقة على سكانها فقط، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









وبدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية برأس البر، منذ أمس، السبت، في منع دخول المواطنين إلى رأس البر باستثناء سكانها الأصليين وممن يحملون رقما قوميا خاصا بالإقامة برأس البر.









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