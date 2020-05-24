مركز التنبؤ بالري: لا أمطار خلال أيام العيد

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال الفترة من ٢٣ مايو وحتى ٢٥ مايو ٢٠٢٠.



وشكلت وزارة الرى، غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميًا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيًا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، لطيفًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.



وأن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارًا على جنوب الصعيد والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

