لأول مرة.. ساحة مصطفى محمود بدون صلاة العيد.. فيديو





رصدت عدسة "صدى البلد" ساحة مصطفي محمود وهي خاليه من المصلين والباعه الجائلين الذين كانوا يتجمعون في صلاة العيد لبيع البلالين والطرابيش .





وأكدت وزارة الأوقاف بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، و كصلاة أى ركعتين، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فبها.





وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدرت بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشى فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.

شهدت ساحه مصطفي محمود لاول مره في تاريخها خلوها من صلاة العيد بسبب الظروف التي تمر بها مصر والعالم من انتشار وباء كورونا.