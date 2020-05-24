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بين الناس

حلاقة العيد.. زحام علي الصالونات وسط إجراءات وقائية من كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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مريم عزت - احمد بيسو
لم يمنع فيروس كورونا اختفاء اجواء الاحتفال بالعيد ومن بينها ذهاب الرجال الى صالونات الحلاقة. 

ولكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة اعداد المصابين تعمل الصالونات وسط الاجراءات الوقائية التى فرضتها وزارة الصحة  للحد من انتشاره والحفاظ على سلامة الجميع. 

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رصدت عدسة صدى البلد اقبال الشباب على صالونات الحلاقة بشكل كبير وملحوظ،  ولكن باخذ فى الاعتبار الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير المكان . 

وصرح  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأنه ستتم إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة ولكنها ستكون مقتصرة على الإقامة فقط.

وفرض حظر الحركة على المواطنين بداية من الساعة الخامسة مساء في فترة إجازة العيد من الأحد وحتى الجمعة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على الحد من الاختلاط خلال اجازة العيد.

واكد انه سيتم وقف جميع وسائل النقل الجماعي من اليوم  وحتى الجمعة، موضحا أن أسبوع ما بعد عيد الفطر يمثل الوضع الذى نراه وتتحرك فيه الدولة والحكومة، والعالم كله بدأ يتحرك نحو كيفية التعايش مع فيروس كورونا وتابعنا كل التصريحات وكل الجهات.
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