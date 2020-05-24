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رياضة

اخبار الرياضة.. إصابة مسؤول في الأهلي بـ كورونا.. صفقتان للزمالك.. وإلغاء الدوري مسؤولية مرتضى

الأحد 24/مايو/2020 - 07:06 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي :

أعلنت مصادر من داخل النادي الأهلى عن اشتباه الأطباء في اصابة وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يرقد حاليا في العناية المركزة.

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن في الفترة القادمة سوف تشهد التعاقد مع صفقتين مفاجأة لجماهير نادي الزمالك.

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم لن تعود.

أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول عن سعادته بـ عودة المران في الفريق خلال الفترة الحاليه عقب توقف دام لمدة بسبب ازمه فيروس كورونا .

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد تاون والمعار لصفوف النادي الأهلي، اقترب من الانتقال لصفوف نادي أودينيزي الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي القادم.
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