AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا .. خطيب الحرم المكي يبكي في خطبة العيد وإصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 08:00 ص
خطيب الحرم المكي
خطيب الحرم المكي يبكي في خطبة العيد
Advertisements
محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدية للدكتور محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره خلال علاج مصابي كورونا ويرقد حاليا للعلاج في المركز الطبي العالمي.

بكى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، اليوم أثناء خطبة وصلاة عيد الفطر المبارك 1من شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م، من فوق منبر الحرم المكي.

دشن رواد السوشيال ميديا حملة للهجوم على النشطاء الذين يروجون لافكار الجماعة الارهابية بسبب دفاعهم ومطالبهم بالافراج عن عدد من الاخوان الذى تم ضبطهم منذ يومين بسبب قيامهم بفبركة اخبار ضد الدولة، حيث قامت جماعة الإخوان الارهابية بحشد العملاء للدفاع عن عملائها المحبوسين في قضية قناة الجزيرة.

تحدث  المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن انشاء استاد القلعة البيضاء الجديد وفرع النادي فى ٦ أكتوبر.

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

ناشد الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، المواطنين المصريين بعدم التجمعات خلال أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإتباع الإجراءات الوقائية للفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاة العيد والتراويح في السعودية .. مفتي المملكة: صلوا في بيوتكم

رغم وباء كورونا .. السديس: افرحوا بعيدكم والتزموا بإجراءات الوقاية

موجز السوشيال ميديا.. هشام عشماوي يتصدر تويتر.. المتابعون: هدية العيد وصلت.. وأحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

بعد دفاعهم عن عناصر خلية إرهابية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون عمرو بدر والبلشي وجمال عيد

بث مباشر.. خطبة وصلاة عيد الفطر من الحرم المكي

شاهد.. بكاء خطيب المسجد الحرام أثناء صلاة العيد

ترشيحاتنا

شفاء محافظ الدقهلية من فيروس كورونا

فقد بريقه بسبب كورونا.. نيجيري ينقل لـ صدى البلد أجواء العيد بنيجيريا

عداد كورونا في العالم.. 5 ملايين و400 ألف إصابة وتعافي مليونى و240 ألف

حكاية بطل.. والد أحمد شوشة شهيد معركة الواحات: وقف يحارب الإرهابيين كالصقر حتى آخر طلقة

فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات

بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. الفيروس يطارد دينا الشربيني ونجوم لعبة النسيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر