حدث ليلا .. خطيب الحرم المكي يبكي في خطبة العيد وإصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدية للدكتور محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره خلال علاج مصابي كورونا ويرقد حاليا للعلاج في المركز الطبي العالمي.





بكى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، اليوم أثناء خطبة وصلاة عيد الفطر المبارك 1من شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م، من فوق منبر الحرم المكي.





دشن رواد السوشيال ميديا حملة للهجوم على النشطاء الذين يروجون لافكار الجماعة الارهابية بسبب دفاعهم ومطالبهم بالافراج عن عدد من الاخوان الذى تم ضبطهم منذ يومين بسبب قيامهم بفبركة اخبار ضد الدولة، حيث قامت جماعة الإخوان الارهابية بحشد العملاء للدفاع عن عملائها المحبوسين في قضية قناة الجزيرة.





تحدث المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن انشاء استاد القلعة البيضاء الجديد وفرع النادي فى ٦ أكتوبر.





أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.





ناشد الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، المواطنين المصريين بعدم التجمعات خلال أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإتباع الإجراءات الوقائية للفيروس.



