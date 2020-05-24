محبو ريم سامى يحتفلون بزفافها علي «حمادة»: «دي أحلى عروسة ولا إيه».. صور

تفاعل عدد كبير من محبي الفنانة الصاعدة ريم سامي "نورا" مع مشهد زفافها علي محمد مهران "حمادة" في ختام الحلقة الأخيرة من مسلسل " البرني" بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي والذي وضع حدا لحالة الجدل التي اشتعلت في الحلقات السابقة بين مؤيدي ارتباطها ب أحمد حسنين "حسام " الذي ساعدها في العمل بعد تخرجها كمهندسة بشركة عمه والذي مكنها من أن تستقل بحياتها بعيدا عن جرائم اشقائها .. وما بين الرافضين أن تترك قصة الحب والوفاء لخطيبها السابق محمد مهران "حمادة" الذي تورط في سرقة محل المشغولات الذهبية كي يسرع من الزواج بها والتي انتهت بحبسه.





وبمجرد حسم ريم سامي "نورا" لموقفها وظهورها بفستان الزفاف مع "حماده" في نهاية المسلسل اطلق العديد من محبيها من الجنسين عبارات استحسان تصف نجمتهم الرقيقة الرومانسية منها "أحلى عروسة .. دي ولا إيه" و" تستاهل تفرح " و " الحب والرومانسية تنتصر" .. وغيرها كلمات الغزل التي وجهوهها لنجمتهم التي تعايشوا معها تفاصيل احداث دورها طوال العمل الدرامي الاجتماعي "البرنس" .





البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.