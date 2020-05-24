قصة دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات 4 محافظات بتكلفة 29 مليون جنيه

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة هو جهاز تنظيمى للمخلفات بوزارة البيئة و يعمل على مستوى 4 محافظات (كفرالشيخ، الغربية، قنا وأسيوط ) ويمول من عدة جهات وهى وبنك التعمير الألماني KFW، وهيئة التعاون الدولى الألمانى giz والاتحاد الأوروبي EU، وهيئة المعونة السويسرية SECO، ويجمع بين مكونين فنى واستثمارى ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة و يشمل البرنامج دعم محافظات قنا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ .





نظمت وزارة البيئة خطط وإجراءات البرنامج الوطنى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتبعة وأجهزة الوقاية الشخصية للعاملين فى منظومة المخلفات حفاظا على سلامتهم ، وجهود وحدات المخلفات الصلبة اثناء الحظر وعزل القرى، وذلك بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج (قنا/اسيوط/الغربية/ كفرالشيخ).









« 29 مليون جنية لدعم 11الف عامل»





أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه سيتم تخصيص 29 مليون جنيه من ميزانية البرنامج الوطنى التابع للوزارة لدعم ما يقرب من 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات بمهمات الوقاية من جهات حكومية ومجتمع مدنى للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج، كما شددت على ضرورة استمرار التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التى يتم عزلها وإتخاذ كافة التدابير الإحترازية لنقل المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى والتخلص الآمن منها من خلال المعدات التي تم دعم المحافظات بها من خلال البرنامج الوطني للمخلفات .





«مشروعات البنية التحتية»





تقدم وزارة البيئة الدعم الفنى لتلك المحافظات وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة الى جانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات وتحقيق مشاركة مجتمعية توعوية مع كافة فئات المجتمع وذلك استمرارا لتنفيذ خطة الوزارة فى تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لادارة المخلفات واتخاذ اجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة.





دعم محافظة قنا بتكلفة 79.8 مليون جنيه، وأسيوط ١٠٧,٥ مليون جنيه،و كفر الشيخ ٩٥.٣ مليون جنيه، والغربية ٩٧ مليون جنيه.





تم تقديم الدعم للمحافظات الأربعة لتحسين كفاءة منظومة المخلفات، حيث تم دعم محافظة قنا بتكلفة تقديرية 79.8 مليون جنيه، ودعم محافظة أسيوط بتكلفة تقديرية ١٠٧,٥ مليون جنيه، بينما تم دعم كفر الشيخ ٩٥.٣ مليون جنيه، والغربية بتكلفة تقديرية ٩٧ مليون جنيه.





«لجان إجراءات السلامة»





وتم الاتفاق على تشكيل لجان بالمحافظات لأعمال المتابعة للتشغيل والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمنشآت البنية التحتية، وسرعة استصدار قرارات الترخيص وتوصيل كافة المرافق للمواقع ، وتشكيل لجان لأعمال الطرح والمناقصات لمنشآت البنية التحتية للبرنامج الوطني بالمرحلة الثالثة وضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج .



