فرحة عيد الفطر.. شفاء 10 حالات من كورونا وخروجها من عزل قها

أعلن مستشفى قها للعزل الصحى والمخصص لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد، تعافي 10 حالات جديدة من بينهم سيدتان مسنتان كانتا محجوزتين في العناية وتعانيان من أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 235 حالة.

















فيما حرصت الأطقم الطبية فى المستشفى على الاحتفال بليلة العيد على طريقتهم الخاصة، حيث استقبل أطباء المستشفى الحالات الجديدة بالورود والشيكولاتة احتفالا بليلة العيد.









وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 235 شخصا اليوم.









وأوضحت أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورون ا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.









وأضافت أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.









وأكد مستشفى قها حرصه على الاهتمام بالحالات المصابة بفيروس كورونا التى يتم تحويلها إلى المستشفى يوميا.









ووصف المستشفى العاملين بقسم الاستقبال ومكتب الدخول بالأبطال، فهم أول من يستقبلون الحالات ويسجلون الدخول وآخر من يودعونهم بعد شفائهم وتعافيهم من الفيروس.