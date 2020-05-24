AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المفروكة أبرز الطقوس.. تعرف على أشهر مأكولات عيد الفطر بمطروح

الأحد 24/مايو/2020 - 09:18 ص
مأكولات عيد الفطر
مأكولات عيد الفطر في مطروح
Advertisements
ايمن محمود
لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي تميزه على غيره من المجتمعات الأخرى خاصة في المناسبات والأعياد، ويرتبط عيد الفطر المبارك ببعض أنواع الأطعمة التى يحرص أبناء مطروح على تناولها خلال العيد.

العيش المقطع في الإفطار
يعد العيش المقطع الوجبة الرئيسية لأبناء مطروح بعد أداء صلاة عيد الفطر وهى عبارة عن دقيق معجون بماء وملح ثم يقطع ويفرد بالنشابة ويطبق ويرش بين كل طبقة وطبقة كثير من الدقيق ثم يقطع بالسكين ويكون فى رفع المخروطة لذلك يسموه "عيش مقطع أو عيش ضرايب" ويكون تجهيزة آخر شهر رمضان.

أما عن طبخه فيتم وضعه على الحليب والماء ويوضع على النار ويقدم معه العسل الأسود أو "رب" وهو عسل التمر، ويأكل الأطفال بمفردهم وسفرة الرجال بالمربوعة وسفرة خاصة للنساء.


غـداء العيد
يعد اللحم الضاني المطبوخ بالأرز الأحمر أو المكرونة الجارية التى تتكون من مكرونة عقل أو إسباجتى وطماطم وملح وفلفل وزيت، وكذلك يتم تجهيز الشوربة المغربي وهي عبارة عن شوربة بقطع اللحم والطماطم  مضاف إليها البقدونس والنعناع، وهذه الأطعمة هي الوجبة الرئيسية للغجاء عند بدو مطروح، كما يقوم البعض بطهى الكسكاس ويتكون من كسكاس مطبوخ أى يتم تسويته على البخار.

المفــروكة
ومن أبرز طقوس الاحتفال بعيد الفطر لدى أبناء  مطروح، «المفروكة» وتتكون من «المجردق» وهو عبارة عن عيش يتم تسويته على نار الحطب، ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ويتم خلط التمر بالعيش مع إضافة رشة سكر وسمنة، وفركها مع بعضها بعضا حتى تمتزج جميع المكونات سويا، وتوضع المفروكة فى طبق ويقدم معها اللبن.
المفروكة أبرز الطقوس.. تعرف على أشهر مأكولات عيد الفطر بمطروح
المفروكة أبرز الطقوس.. تعرف على أشهر مأكولات عيد الفطر بمطروح
المفروكة أبرز الطقوس.. تعرف على أشهر مأكولات عيد الفطر بمطروح
المفروكة أبرز الطقوس.. تعرف على أشهر مأكولات عيد الفطر بمطروح
المفروكة أبرز الطقوس.. تعرف على أشهر مأكولات عيد الفطر بمطروح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سناكس لذيذة.. طريقة عمل البيتزا السريعة بالعيش البلدي

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن

أكلات سيناوية .. المنسف والمندي والرقاق.. وجبات رئيسية على مائدة رمضان.. والقهوة العربي المشروب المفضل

طريقة عمل فتة كباب حلة للشيف شربيني.. فيديو

طريقة مبتكرة لعمل فتة كباب حلة.. فيديو

ترشيحاتنا

تخليدا لبطولاتهم.. مذيعة إكسترا نيوز ترتدي قميصا عليه صورة أبطال البرث

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. الفيروس يهدد دينا الشربيني وعمرو دياب

بارتداء الكمامات.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرم المكي.. صور

ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان.. والجمهور يهاجمها

توقف جميع المواصلات العامة والمترو بخلاف الميكروباص والملاكي.. تفاصيل

تحذير أمريكي من كارثة في البحر الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

قول للزمان ارجع.. آخر مظاهر فرحة العيد في مصر قبل كورونا.. صور

في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه