المفروكة أبرز الطقوس.. تعرف على أشهر مأكولات عيد الفطر بمطروح

لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي تميزه على غيره من المجتمعات الأخرى خاصة في المناسبات والأعياد، ويرتبط عيد الفطر المبارك ببعض أنواع الأطعمة التى يحرص أبناء مطروح على تناولها خلال العيد.





العيش المقطع في الإفطار



يعد العيش المقطع الوجبة الرئيسية لأبناء مطروح بعد أداء صلاة عيد الفطر وهى عبارة عن دقيق معجون بماء وملح ثم يقطع ويفرد بالنشابة ويطبق ويرش بين كل طبقة وطبقة كثير من الدقيق ثم يقطع بالسكين ويكون فى رفع المخروطة لذلك يسموه "عيش مقطع أو عيش ضرايب" ويكون تجهيزة آخر شهر رمضان.





أما عن طبخه فيتم وضعه على الحليب والماء ويوضع على النار ويقدم معه العسل الأسود أو "رب" وهو عسل التمر، ويأكل الأطفال بمفردهم وسفرة الرجال بالمربوعة وسفرة خاصة للنساء.









غـداء العيد

يعد اللحم الضاني المطبوخ بالأرز الأحمر أو المكرونة الجارية التى تتكون من مكرونة عقل أو إسباجتى وطماطم وملح وفلفل وزيت، وكذلك يتم تجهيز الشوربة المغربي وهي عبارة عن شوربة بقطع اللحم والطماطم مضاف إليها البقدونس والنعناع، وهذه الأطعمة هي الوجبة الرئيسية للغجاء عند بدو مطروح، كما يقوم البعض بطهى الكسكاس ويتكون من كسكاس مطبوخ أى يتم تسويته على البخار.





المفــروكة

