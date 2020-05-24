تجمعات بسيطة.. صلاة العيد في المنازل والمقاعد بشمال سيناء

التزم المواطنون في محافظة شمال سيناء ، أول أيام العيد، منازلهم، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بإغلاق الساحات والمساجد أمام المواطنين.





وحرصت الأسر على أداء صلاة عيد الفطر في المنازل، وذلك بتجمع أعداد بسيطة أعلى أسطح المنازل أو في غرف استقبال الضيوف.





وقد ذكر حسين محمد رب الأسرة بفضل الصيام وتراحم الناس والمودة بينهم نستقبل أول أيام العيد وأنه مكافأة لهم بعد صيام شهر رمضان المبارك "داعيا الله أن يتقبل صيامهم".





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وقد تلاحظ صعود الأطفال أعلى أسطح المنازل والسيدات في البلكونة، في محاولة لاستنشاق الهواء ومشاهدة الأسر وهي تؤدي صلاة العيد والتكبير وإدخال الشعور بفرحة العيد.



