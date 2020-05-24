درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24-5-2020 بمحافظات مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الأحد، انخفاضا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقسا لطيفا، ورياحا معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



