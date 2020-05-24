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محافظات

فى أول أيام عيد الفطر.. الهدوء يسود كورنيش بنها وحواجز مرورية لمنع التجمعات.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 09:16 ص
الهدوء يسود كورنيش
الهدوء يسود كورنيش بنها
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إبراهيم الهوارى
سادت حالة من الهدوء كورنيش مدينة بنها فى الساعات الأولى من الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتطبيق القرارات الخاصة بمنع التجمعات وإغلاق الحدائق والمتنزهات.

وقامت الأجهزة التنفيذية فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن فى وضع حواجز مرورية وعدم السماح بانتظار السيارات على الكورنيش ومنع أى تجمعات، مع توفير المسارات البديلة في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن احتفال عيد الفطر المبارك بكل حزم وحسم واتخاذ كا الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.

وأضاف المحافظ انه تم التنسيق ايضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.
وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا إن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة الكورنيش ببنها والقناطر علي مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم.
 كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا علي سلامة المواطنين.

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.
فى أول أيام عيد الفطر.. الهدوء يسود كورنيش بنها وحواجز مرورية لمنع التجمعات.. صور
فى أول أيام عيد الفطر.. الهدوء يسود كورنيش بنها وحواجز مرورية لمنع التجمعات.. صور
فى أول أيام عيد الفطر.. الهدوء يسود كورنيش بنها وحواجز مرورية لمنع التجمعات.. صور
فى أول أيام عيد الفطر.. الهدوء يسود كورنيش بنها وحواجز مرورية لمنع التجمعات.. صور
فى أول أيام عيد الفطر.. الهدوء يسود كورنيش بنها وحواجز مرورية لمنع التجمعات.. صور
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