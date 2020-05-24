نشرة السوشيال ميديا: ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان.. إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وأحمد حلمي يهنئ جمهوره بعيد الفطر

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشرت الفنانة فيفى عبده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة للفنانة رجاء الجداوى ، وذلك بعد إعلان إصابة الأخيرة بفيروس كورونا.



