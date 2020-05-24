نشرة السوشيال ميديا: ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان.. إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وأحمد حلمي يهنئ جمهوره بعيد الفطر

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
نشرت الفنانة فيفى عبده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة للفنانة رجاء الجداوى، وذلك بعد إعلان إصابة الأخيرة بفيروس كورونا.
نشر الفنان أحمد حلمى عبر حسابة الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة له لتهنئة جمهوره بعيد الفطر المبارك.
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة لها بصحبة الفنان محمد رمضان تهنئه بعيد ميلاده.
وجه الفنان أحمد العوضي رسالة شديدة اللهجة إلى الإرهابيين، بنشر فيديوهات إعدام الإرهابي هشام عشماوي.
وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "متقفشوش اوي كده اني نزلت الفيديوهات ... انا دكر عليكم وعلي اللي منكم ..وزي مانتو حلوين ونكدتو علينا انا قلت امسي عليكم بالفيديوهات دي يا شوية هلاهيل".
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات "تويتر" #رجاء_الجداوى ، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.