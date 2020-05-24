AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة السوشيال ميديا: ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان.. إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وأحمد حلمي يهنئ جمهوره بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 08:54 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
Advertisements
مريم عزت
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشرت الفنانة فيفى عبده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة للفنانة رجاء الجداوى، وذلك بعد إعلان إصابة الأخيرة بفيروس كورونا. 

نشر الفنان أحمد حلمى عبر حسابة الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة له لتهنئة جمهوره بعيد الفطر المبارك. 

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة لها بصحبة الفنان محمد رمضان تهنئه بعيد ميلاده.

أحمد العوضي للإرهابيين: أنا دكر عليكم
وجه الفنان أحمد العوضي رسالة شديدة اللهجة إلى الإرهابيين، بنشر فيديوهات إعدام الإرهابي هشام عشماوي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "متقفشوش اوي كده اني نزلت الفيديوهات ... انا دكر عليكم وعلي اللي منكم ..وزي مانتو حلوين ونكدتو علينا انا قلت امسي عليكم بالفيديوهات دي يا شوية هلاهيل".

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات "تويتر" #رجاء_الجداوى ، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي للإرهابيين: انا دكر عليكم

بعد إعلان إصابتها بـ كورونا.. شيماء سيف تطلب من جمهورها الدعاء لرجاء الجداوي

بعد إصابتها بكورونا.. ابنة رجاء الجداوي تطالب جمهورها بمساندتها

بعد إصابتها بـ كورونا.. فجر السعيد تطلب الإطمئنان على صحة رجاء الجداوي

أحمد حلمي يهنئ جمهوره بعيد الفطر

بعد إصابتها بـ كورونا.. شريف مدكور يطلب من جمهوره الدعاء لـ رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

بديل محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم وحش الدوري الإنجليزي

فيديوجراف.. كيف كان النبي يحتفل بالعيد؟

بعد إصابتها بـ كورونا.. آخر من خالط رجاء الجداوي بمسلسل لعبة النسيان

أخطاء يقع فيها قائدو السيارات تسبب أعطالا كثيرة

هشيل الشعار من لافتة نادي القرن.. مرتضى منصور: زوبع ومعتز مطر هيتعلقوا زي عشماوى

فتحت الباب لـ كورونا.. وفاة فتاة تكشف الصلة بين السمنة والفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر