مصدر عدوى.. دعوات لعدم استخدام الأطفال البلالين في عيد الفطر بسيناء

انتشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي دعوات تطالب الاسر في مدن وقري محافظة شمال سيناء ' بعدم تشجيع اطفالهم علي اللعب بالبلالين باعتبارها مصدر عدوى كورونا.





حيث جاءت عبارة "لاتشجع طفلك علي اللعب بالبالونة.. لانها مصدر عدوي" حتي يتوقف الأطفال عن استخدام اللاعبين كوسيلة للعب في ايام عيد الفطر المبارك.





وأمام هذه الدعوات قال محمد شبل انه اقنع أطفاله بعدم اللعب بالبلالين وشرح لهم كيفية نقل العدوي عن طريقها ' كما تمكن من اقناع جيرانه بهذه الخطوة .





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وأضاف أنه تم تنفيذ حملة شبابية للمرور علي المحلات لإقناع أصحابها بوقف بيع السلاليم الي الأطفال حتي يتم وقف منابع عدوي الإصابة بفيروس كورونا ' .





وذلك من اجل ان تحافظ سيناء علي رصيدها بعدم وجود إصابات جديدة بين المواطنين بعد أن سجلت 3 حالات ايجابية فقط والذين تم نقلهم الي مستشفي العزل بابو خليفه بالإسماعيلية.





وكان مركز شباب العريش يقوم سنويا باستخدام عشرات البلالين في الكرنفال الذي ينفذه سنويا عند استقبال الأسر لأطفالهم لأداء صلاة العيد في الملعب والذي يشهد تواجد الألف من أهالي العاصمة .



