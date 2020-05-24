نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة

وارتدت النظارة باللون الأحمر الداكن في بعض اللقطات جاءت الإطلالة بعدسات المصور رامي كمال ولمسات بيتر حنين.

وأثارت نهى إعجاب الجمهور بطريقة أدائها للمسلسل وتفوقت ونالت إعجاب العديد من المتابعين.

وأثارت نهى إعجاب الجمهور بطريقة أدائها للمسلسل وتفوقت ونالت إعجاب العديد من المتابعين.

تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.





مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.





قام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب".



