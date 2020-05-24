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فن

نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة

الأحد 24/مايو/2020 - 09:07 ص
نهى عادل
نهى عادل
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سعيد فراج
حرصت الفنانة نهى عادل على مشاركة جمهورها أحدث إطلالة لها احتفالا بالعيد، إذ ارتدت خلالها فستانا جمع بين اللونين الأبيض والأسود.

وارتدت النظارة باللون الأحمر الداكن في بعض اللقطات جاءت الإطلالة بعدسات المصور رامي كمال ولمسات بيتر حنين. 

الفنانة نهى عادل، قدمت في الموسم الرمضاني الماضي، شخصية «نسمة» بـ مسلسل حب عمري، وهي شخصية مركبة تظهر العداء والشر والوقيعة رغم احتفاظها بالنكهة كوميدية في بعض اللقطات. 

وأثارت نهى إعجاب الجمهور بطريقة أدائها للمسلسل وتفوقت ونالت إعجاب العديد من المتابعين.

تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين. 

قام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب". 

التتر بعنوان "عمري"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، ويشهد "حب عمري" الانطلاقة الغنائية الأولى لهيثم في عالم التترات الرمضانية.
نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة
نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة
نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة
نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة
نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة
نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة
نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة
نهى عادل تحتفل بـ عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة
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