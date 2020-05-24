AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شقيق الشهيد محمد صلاح: الاختيار جسد أدق تفاصيل بطولات الشهداء

الأحد 24/مايو/2020 - 09:46 ص
الشهيد محمد صلاح
الشهيد محمد صلاح
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور أحمد صلاح إسماعيل ، شقيق الرائد الشهيد محمد صلاح إسماعيل ، إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي  أبرد نار قلوب أهالى الشهداء .

وأضاف صلاح اسماعيل ، من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هشام عشماوى خان الجيش المصرى، وإعدامه شفى غليل كل أبناء الشعب المصرى بلا شك.

وأشاد شقيق الرائد الشهيد محمد صلاح إسماعيل، بمسلسل الاختيار، معلقًا: "تمثيل دور محمد صلاح حقيقى 100%"، مؤكدًا أن مجموعة العمل بالكامل كان يحرص على التواصل معنا للتعرف على أدق التفاصيل الخاصة بحياة الشهيد .

وأشار شقيق الشهيد محمد صلاح إسماعيل، إلى أن محاولة الوصول الى ما يقترب من الشخصية الحقيقة بالمسلسل كان أمر رائع.

وتابع أن الشهيد محمد انسان هادى ومتفوق ومتدين، بالإضافة إلى انه اشطر واحد فى المدفعية، لافتًا إلى أن "منسى وشبراوى ومحمد صلاح وخالد مغربى دبابة وكل هذه المجموعة ربنا اختارها علشان متميزين فى جانب معين".

وأكد أن محمد "عاش شهيد ومات شهيد"، منوهًا إلى أن مسلسل الاختيار جسد أدق تفاصيل الشهداء بطريقة حقيقية 100% .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عشماوي .. أحمد العوضي يعيد تجسيد الخيانة في الاختيار .. وأرامل الشهداء : مبسوطين بالمسلسل

شخص خان العهد و بطل حافظ عليه.. مسلسل الاختيار يكشف بطولات الشهيد أحمد المنسي ويرصد شر الإرهابي هشام عشماوي

شقيق الشهيد محمد صلاح: كان مميزا في سلاح المدفعية وقناص الكتيبة 103.. فيديو

الاختيار.. ظهور أحمد صلاح حسني وتطورات وضع هشام عشماوي في ليبيا

أحد أبطال الاختيار..والدة الشهيد محمد صلاح:تجسيد بطولات أبنائنا الأبطال ملهم للأجيال القادمة

حبست الأنفاس وذرفت الدموع.. الحلقة 28 من مسلسل الاختيار تثير مشاعر الفخر والكرامة في نفوس أهالي شهداء الأبطال الحقيقيين.. ويؤكدون: ولادنا رفعوا رأسنا

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-5-2020 والقنوات الناقلة

عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

جنى عمرو دياب تتجاهل تحليل كورونا لوالدها وتنشر مقطع فيديو

نجيب ساويرس مهنئا المسلمين بالعيد: متسيبوش الكورونا تمنعكم من الصحبة

الرئيس السيسي يقدم هدية للطبيب كفيف كورونا.. شاهد

حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد.. هل يجب قضاؤها؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير صالون تجميل.. وصفة طبيعية لتبييض وشد البشرة في العيد

الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

قول للزمان ارجع.. آخر مظاهر فرحة العيد في مصر قبل كورونا.. صور