شقيق الشهيد محمد صلاح: الاختيار جسد أدق تفاصيل بطولات الشهداء

قال الدكتور أحمد صلاح إسماعيل ، شقيق الرائد الشهيد محمد صلاح إسماعيل ، إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي أبرد نار قلوب أهالى الشهداء .





وأضاف صلاح اسماعيل ، من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هشام عشماوى خان الجيش المصرى، وإعدامه شفى غليل كل أبناء الشعب المصرى بلا شك.





وأشاد شقيق الرائد الشهيد محمد صلاح إسماعيل، بمسلسل الاختيار، معلقًا: "تمثيل دور محمد صلاح حقيقى 100%"، مؤكدًا أن مجموعة العمل بالكامل كان يحرص على التواصل معنا للتعرف على أدق التفاصيل الخاصة بحياة الشهيد .





وأشار شقيق الشهيد محمد صلاح إسماعيل، إلى أن محاولة الوصول الى ما يقترب من الشخصية الحقيقة بالمسلسل كان أمر رائع.





وتابع أن الشهيد محمد انسان هادى ومتفوق ومتدين، بالإضافة إلى انه اشطر واحد فى المدفعية، لافتًا إلى أن " منسى وشبراوى ومحمد صلاح و خالد مغربى دبابة وكل هذه المجموعة ربنا اختارها علشان متميزين فى جانب معين".





وأكد أن محمد "عاش شهيد ومات شهيد"، منوهًا إلى أن مسلسل الاختيار جسد أدق تفاصيل الشهداء بطريقة حقيقية 100% .