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أخبار البلد

شاهد.. أهالي شهداء القوات المسلحة يتحدثون عن بطولات أبنائهم بمناسبة عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 09:08 ص
أهالي شهداء القوات
أهالي شهداء القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
تحدث أهالي وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة؛ عن البطولات التي قام بها أبناؤهم وأزواجهم؛ والتي جسدت معاني الوطنية والتضحية من أجل الحفاظ على أمن المصريين وسلامتهم.

وكانت قصص الشهداء تشتمل على بطولاتهم في مكافحة البؤر الإرهابية والتكفيرية بوسط وشمال سيناء؛ بالإضافة إلى دورهم البطولي في حماية الأمن القومي المصري. 


وقد عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى جميع الأوقات.

 وأكدوا أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبناءها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعًا عن استقراره وسلامة أراضيه.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك انطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفانًا من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.

كما يأتي ذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفى إطار المشاركة الوجدانية من الرئيس لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.
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