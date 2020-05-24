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محافظات

انتظام المخابز فى عيد الفطر.. إنتاج 18 مليون رغيف يوميا بالقليوبية

الأحد 24/مايو/2020 - 09:11 ص
انتظام عمل المخابز
انتظام عمل المخابز في القليوبية
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إبراهيم الهوارى
انتظم عمل المخابز على مستوى محافظة القليوبية بعد تعديل مواعيدها الجديدة عقب الانتهاء من شهر رمضان الكريم، حيث استلمت جميع المخابز حصصها من الدقيق وتعمل بصفة مستمرة منذ الصباح الباكر.


وقال المهندس عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية إن مواعيد عمل المخابز عادت لما قبل شهر رمضان لتصبح من 5 صباحا حتى 5 مساء لإنتاج الخبز.

وأشار عبدالحليم إلى أن المديرية تتابع يوميا عمل المخابز لتغطية احتياجات المواطنين من الخبر، والذى يصل عدد إنتاجه يوميا 18 مليون رغيف يوميا، موضحا أن تم التنبيه على سرعة توزيع الخبز ومنع وجود تجمعات للمواطنين أمام المخابز وتجار التموين.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم صرف المقررات التموينية للمستفيدين تموينيا عن شهر مايو وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية خلال أيام العيد، كما تم التأكيد والاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمحطات والمستودعات وتوافر إسطوانات البوتاجاز.

وأكد أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المنتشرة بكل مدن ومراكز المحافظة بتشكيل لجان للمرور الدورى على المحلات والسوبر ماركت والأسواق لضبط الأسعار ومراجعتها والعمل على توفير كل السلع التي يحتاج إليها الجمهور من خلال الجمعيات الاستهلاكية.
انتظام المخابز فى عيد الفطر.. إنتاج 18 مليون رغيف يوميا بالقليوبية
انتظام المخابز فى عيد الفطر.. إنتاج 18 مليون رغيف يوميا بالقليوبية
انتظام المخابز فى عيد الفطر.. إنتاج 18 مليون رغيف يوميا بالقليوبية
انتظام المخابز فى عيد الفطر.. إنتاج 18 مليون رغيف يوميا بالقليوبية
انتظام المخابز فى عيد الفطر.. إنتاج 18 مليون رغيف يوميا بالقليوبية
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