انتظام المخابز فى عيد الفطر.. إنتاج 18 مليون رغيف يوميا بالقليوبية

انتظم عمل المخابز على مستوى محافظة القليوبية بعد تعديل مواعيدها الجديدة عقب الانتهاء من شهر رمضان الكريم، حيث استلمت جميع المخابز حصصها من الدقيق وتعمل بصفة مستمرة منذ الصباح الباكر.









وقال المهندس عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية إن مواعيد عمل المخابز عادت لما قبل شهر رمضان لتصبح من 5 صباحا حتى 5 مساء لإنتاج الخبز.





وأشار عبدالحليم إلى أن المديرية تتابع يوميا عمل المخابز لتغطية احتياجات المواطنين من الخبر، والذى يصل عدد إنتاجه يوميا 18 مليون رغيف يوميا، موضحا أن تم التنبيه على سرعة توزيع الخبز ومنع وجود تجمعات للمواطنين أمام المخابز وتجار التموين.





وأضاف وكيل الوزارة أنه تم صرف المقررات التموينية للمستفيدين تموينيا عن شهر مايو وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية خلال أيام العيد، كما تم التأكيد والاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمحطات والمستودعات وتوافر إسطوانات البوتاجاز.



