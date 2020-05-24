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رياضة

ضياء عبد الصمد: العيد في كورونا ملوش طعم

الأحد 24/مايو/2020 - 09:37 ص
ضياء عبد الصمد
ضياء عبد الصمد
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كتب: رباب الهوارى
كشف ضياء عبد الصمد، المدير الفني لفريق اتحاد الشرطة، وفريق الداخلية، عن الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك.

وبدأ "ضياء عبدالصمد" حديثه بالدعاء لمصر وشعبها ورفع الوباء والبلاء عن البلاد وتخطي جائحة كورونا، لأن العيد ملوش روح ولا أي ملامح في ظل انتشار فيروس كرونا بالبلاد.


وأكمل "عبدالصمد" حديثه بأن طقوسه بعيد الفطر المبارك، صلاة الفجر، والتكبير لميعاد صلاة العيد، والاجتماع مع الأهل والأبناء.

وأشار إلى أنه لا بد من ذهابه إلى والدته وأخوته والأصدقاء لتقديم التهنئة.

وأكد عبد الصمد أن جائحة كورونا حرمته من السهر مع الأهل والأصدقاء ولعب الكرة لميعاد صلاة العيد.

وأضاف أن من أجمل ذكرياته بعيد الفطر المبارك أنه كان لا بد أن يلعب مباراة بعد صلاة العيد، إن كان لا يوجد أي لقاءات رسمية أو معسكرات سواء مع النادي الأهلي أو نادي الترسانة.

وأضاف بأن حياته مقسمة على ثلاث مراحل، التخرج من الكلية والعمل كظابط بجانب النادي، وكذلك النادي والعمل كمدرب.

ومن أجمل ذكرياته بعيد الفطر المبارك، اللبس والخروج مع شقيقي هشام وأشرف، حيث كنا نفس المقاس بالملابس، وكنت دائم ارتداء الملابس الخاصة بهم والخروج من دون علمهم.

وأضاف "أيضا من أجمل ذكرياتى، أننا كنا بمعسكر مع النادي الأهلي، وأثناء خروجنا حصل موقف طريف فكنت أنا وبعض لاعبي النادي الأهلي وقمنا بمعاكسة بنت ولكن لا نعلم أن شقيقها بجانبها وحصلت مشادة وانتهت على خير".
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