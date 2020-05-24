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مرأة

متحرميش نفسك من الكعك.. رجيم عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 10:44 ص
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لمياء الياسين
مع أول أيام عيد الفطر هل لا زلت تريدين الحفاظ على رشاقتك وتصمدى أماما حلويات العيد إليك رجيم عيد الفطر يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.


أول يوم العيد:

الإفطار:
قطعة من الكحك +كوب من شاى باللبن خالى الدسم بدون سكر 

الغذاء:
 سمك ماكريل مشوى + أرز أبيض 

العشاء:
كوب زبادى لايت 

ثانى أيام العيد
الإفطار:
٢ ثمرة تفاح مع كوب عصير كرفس بالخيار

الغداء:
علبة تونة +طبق سلطة خضراء 

العشاء:
ثمرة فاكهة 

ثالث أيام العيد:
الإفطار:
شريحتين من البسكويت + كوب شاى بحليب خالى الدسم 

الغداء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى

بعد ساعتين:
كوب عصير كيوى أو أناناس

العشاء:

كوب عصير تفاح مع ٢ شريحة بطيخ
يمكن استكمال الأسبوع بأتباع تلك الرجيم لتخليص جسمك من السموم مع الإكثار من تناول الأعشاب الحارقة للدهون مثل الشاى بالجنزبيل والقرفة.
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