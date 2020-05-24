متحرميش نفسك من الكعك.. رجيم عيد الفطر









أول يوم العيد:





الإفطار:

قطعة من الكحك +كوب من شاى باللبن خالى الدسم بدون سكر





الغذاء: سمك ماكريل مشوى + أرز أبيض

العشاء: كوب زبادى لايت





ثانى أيام العيد

الإفطار:

٢ ثمرة تفاح مع كوب عصير كرفس بالخيار





الغداء:



علبة تونة +طبق سلطة خضراء





العشاء:



ثمرة فاكهة





ثالث أيام العيد:

الإفطار:

شريحتين من البسكويت + كوب شاى بحليب خالى الدسم





الغداء:

طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى





بعد ساعتين:

كوب عصير كيوى أو أناناس





العشاء:





كوب عصير تفاح مع ٢ شريحة بطيخ

يمكن استكمال الأسبوع بأتباع تلك الرجيم لتخليص جسمك من السموم مع الإكثار من تناول الأعشاب الحارقة للدهون مثل الشاى بالجنزبيل والقرفة.