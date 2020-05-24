متحرميش نفسك من الكعك.. رجيم عيد الفطر

مع أول أيام عيد الفطر هل لا زلت تريدين الحفاظ على رشاقتك وتصمدى أماما حلويات العيد إليك رجيم عيد الفطر يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.
أول يوم العيد:
الإفطار:
قطعة من الكحك +كوب من شاى باللبن خالى الدسم بدون سكر
الغذاء:
سمك ماكريل مشوى + أرز أبيض
العشاء:
كوب زبادى لايت
ثانى أيام العيد
الإفطار:
٢ ثمرة تفاح مع كوب عصير كرفس بالخيار
الغداء:
علبة تونة +طبق سلطة خضراء
العشاء:
ثمرة فاكهة
ثالث أيام العيد:
الإفطار:
شريحتين من البسكويت + كوب شاى بحليب خالى الدسم
الغداء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى
بعد ساعتين:
كوب عصير كيوى أو أناناس
العشاء:
كوب عصير تفاح مع ٢ شريحة بطيخ
يمكن استكمال الأسبوع بأتباع تلك الرجيم لتخليص جسمك من السموم مع الإكثار من تناول الأعشاب الحارقة للدهون مثل الشاى بالجنزبيل والقرفة.