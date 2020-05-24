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زوجة الشهيد خالد مغربي: تقدير المصريين لتضحيات الشهداء يخفف من أوجاعنا

الأحد 24/مايو/2020 - 09:48 ص
الشهيد خالد المغربى
الشهيد خالد المغربى
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ريهام فيكتور
قالت رضوى مجدى، زوجة الشهيد خالد مغربي (دبابة)، إن "مسلسل "الاختيار" فى حلقته الـ 28 بالأخص جدد مشاعر الألم والحزن بداخلنا، والتى ما زالت موجودة ولم تختف حتى الآن".


وأضافت رضوى مجدى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية": "شعرنا أن لحظة استشهاد خالد المغربى كانت يوم أمس".


وأشارت زوجة الشهيد خالد مغربي (الدبابة)، إلى أن ما يخفف الوجع في قلوبنا هو تقدير الشعب المصرى لأعمال وتضحيات أبناء وطنه من أجل مستقبله واستمراره.


وأوضحت أنها أنجبت طفلا بعد وفاة الشهيد خالد المغربى بـ 5 أشهر، مشيرة إلى أنها تحب أن تروى له قصص وبطولات والده حتى مع عدم استيعابه ما يقال.


وأكدت أنها تحرص على ترسيخ اسم والده بذهنه حتى يفتخر بكونه ابن الشهيد مغربى عندما يكبر.
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