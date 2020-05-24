زوجة الشهيد خالد مغربي: تقدير المصريين لتضحيات الشهداء يخفف من أوجاعنا

قالت رضوى مجدى، زوجة الشهيد خالد مغربي (دبابة)، إن "مسلسل "الاختيار" فى حلقته الـ 28 بالأخص جدد مشاعر الألم والحزن بداخلنا، والتى ما زالت موجودة ولم تختف حتى الآن".









وأضافت رضوى مجدى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية": "شعرنا أن لحظة استشهاد خالد المغربى كانت يوم أمس".









زوجة الشهيد خالد مغربي (الدبابة)، إلى أن ما يخفف الوجع في قلوبنا هو تقدير الشعب المصرى لأعمال وتضحيات أبناء وطنه من أجل مستقبله واستمراره . وأشارت إلىفيتقديروطنهأجل مستقبلهواستمراره









وأوضحت أنها أنجبت طفلا بعد وفاة الشهيد خالد المغربى بـ 5 أشهر، مشيرة إلى أنها تحب أن تروى له قصص وبطولات حتى مع عدم استيعابه ما يقال. والدهاستيعابه







