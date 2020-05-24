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رياضة

أبوالعينين شحاتة: مش هادى عيدية للأولاد.. وكورونا كابوس مزعج

الأحد 24/مايو/2020 - 01:42 م
أبوالعنيين شحاته
أبوالعنيين شحاته
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رباب الهوارى
كشف أبو العينين شحاتة، الشهير بـ"نينو"، المدير الفنى لنادي سوهاج سابقا ونادي تليفونات بني سويف الحالي، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، عن أجمل الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك.



وأكد "نينو" أن من أهم طقوس عيد الفطر المبارك بالنسبة له هو صلاة العيد مع الأهل والأقارب، ثم التهنئة بالعيد بين الإخوة والأقارب، وقال: "لكن حرمتنا "كورونا من كل هذه الفرحة"، داعيا الله أن يرفع عنا البلاء والوباء وتتخطى مصر هذه الأزمة.


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وقال "نينو" إنه في السابق كان يذهب بعد قضاء صلاة عيد الفطر إلى الأهل والأقارب لتقديم التهنئة، وتناول المخبوزات الخاصة بالعيد.


أما عن أفضل ذكرياته بعيد الفطر المبارك، فأشار "نينو" إلى أنه كان يقضي أغلب الأوقات مع الأصدقاء بالشارع حتى الصباح.


واختتم حديثه ساخرا: "مش هدى عيدية للأولاد هذه السنة خلاص مفيش فلوس".


يذكر أن أبو العينين شحاتة أكد أن فيروس كورونا أصبح كابوسا مزعجا لا نعلم متى ينتهي، وتمنى من الله رفع الوباء عن مصر.
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