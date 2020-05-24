أبوالعينين شحاتة: مش هادى عيدية للأولاد.. وكورونا كابوس مزعج

كشف أبو العينين شحاتة، الشهير بـ"نينو"، المدير الفنى لنادي سوهاج سابقا ونادي تليفونات بني سويف الحالي، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، عن أجمل الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك.
وأكد "نينو" أن من أهم طقوس عيد الفطر المبارك بالنسبة له هو صلاة العيد مع الأهل والأقارب، ثم التهنئة بالعيد بين الإخوة والأقارب، وقال: "لكن حرمتنا "كورونا من كل هذه الفرحة"، داعيا الله أن يرفع عنا البلاء والوباء وتتخطى مصر هذه الأزمة.
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وقال "نينو" إنه في السابق كان يذهب بعد قضاء صلاة عيد الفطر إلى الأهل والأقارب لتقديم التهنئة، وتناول المخبوزات الخاصة بالعيد.
أما عن أفضل ذكرياته بعيد الفطر المبارك، فأشار "نينو" إلى أنه كان يقضي أغلب الأوقات مع الأصدقاء بالشارع حتى الصباح.
واختتم حديثه ساخرا: "مش هدى عيدية للأولاد هذه السنة خلاص مفيش فلوس".
يذكر أن أبو العينين شحاتة أكد أن فيروس كورونا أصبح كابوسا مزعجا لا نعلم متى ينتهي، وتمنى من الله رفع الوباء عن مصر.