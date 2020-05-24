خبيرة: مصر تتبنى إستراتيجية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا





وأوضحت في كتابها "عام بـ 1000 عام" الذي صدر مؤخرا أن القاهرة استضافت فعاليات اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي (3 و4 ديسمبر 2019).









وشهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة والتي تشمل العمل على وضع " إستراتيجية أفريقية للذكاء الاصطناعي "، وصياغة موقف أفريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناعي، من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئي الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن.





واستعرض الاجتماع الجهود والرؤى لكل من دول إثيوبيا والكاميرون وأوغندا والجزائر ومصر في هذا المجال بهدف تبادل الخبرات.





كما تم مناقشة عدد من الآليات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في أفريقيا.





وأضافت أن مصر نجحت في تحقيق إنجاز كروي كبير خلال عام 2019، بتنظيمها أكبر بطولتين في القارة الأفريقية للمنتخبات خلال وقت قياسي لم يتعد 4 أشهر، وبشكل أذهل العالم بسبب الاحترافية والتنظيم الرائع، والحضور الجماهيري الكبير في مباريات البطولتين.





كما أن البطولة الأولى التي نجحت مصر في تنظيمها كانت بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 للكبار، وحصلت على شرف استضافة البطولة القارية بعد سحب التنظيم من الكاميرون، ونجحت مصر في التحدي الصعب، بعدما استطاعت الاستعداد واستقبال مباريات البطولة في وقت قياسي لم يتعدَ 6 أشهر، ونال التنظيم الرائع للبطولة الإفريقية إشادة الجميع في العالم كله.





وذكرت أن منتخب مصر الأوليمبي حقق إنجازًا تاريخيًّا خلال 2019، حيث نجح في التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) للمرة الـ 12 في تاريخه، والأولى منذ نسخة البطولة عام 2012 في لندن.





امتدت النجاحات المصرية إلى الجوانب الرياضية، حيث اختيرت مصر لتنظيم البطولة الكروية الأهم داخل القارة؛ كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.فبعد 4 أشهر فقط من انتهاء بطولة أمم أفريقيا للكبار، كانت مصر على موعد مع استضافة بطولة قارية جديدة، وهي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وكالعادة كانت مصر على قدر المسئولية، وأذهلت العالم مجددًا بالتنظيم الرائع للبطولة التي تُوِّج الفراعنة بلقبها.واستضافت مصر، أيضًا، الاتحاد الأفريقي للمنطقة الخامسة للكرة الطائرة لمناقشة دعم فرق المنطقة فى بطولة "كونتنينتال كاب" المؤهلة للأولمبياد فى الكرة الطائرة الشاطئية، وتم تحديد موعد بطولة الأندية فى نوفمبر 2020.