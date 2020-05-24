للحد من انتشار كورونا.. محافظة الإسكندرية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية في أول أيام العيد

احتفل أهالي ومواطنو الإسكندرية بأول أيام عيد الفطر المبارك، واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية والمختصة كل الاستعدادات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وفض التجمعات حرصا على سلامة المواطنين.





وقررت مديرية الصحة بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة، مع تواجد ومضاعفة جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم للتعامل مع أي حالة مرضية.





وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور على جميع الشواطئ للتأكد من إغلاقها تنفيذا لقرار وتوجيهات محافظ الاسكندرية محمد الشريف ، في اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات الأمنية، حيث كثف رجال مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين من حملاتهم للتأكد من إغلاق المقاهي وبيان مدي صلاحية المأكولات التي تقدمها المحال والتزامها بقرار الحظر والميعاد المحدد له في الخامسة مساء، مع المرور على المخابز والمستودعات لتوفير اسطوانات الغاز والخبز للمواطنين.





وتم زيادة الخدمات المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية لمنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية، وزيادة جهود رجال البحث الجنائي لمنع أي تصرفات أو سلوك يخل بالأمن العام أو يمثل خروجا عن القانون والشرعية.





والتزمت المساجد بالقرار الصادر من وزارة الأوقاف بشأن صلاة عيد الفطر المبارك، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وخلت الساحات حول المساجد من المصلين، كما قامت بإذاعة صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت دون السماح لأحد غير العاملين بالمسجد بالتواجد داخل صحن المسجد.