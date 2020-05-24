الصحف الكويتية اليوم.. مصر تحبط مخططا إرهابيا في سيناء قبل عيد الفطر.. إصابات كورونا بالكويت تتجاوز 20 ألف حالة.. ونتنياهو يمثل أمام القضاء بسبب الفساد

مصر: إحباط مخطط إرهابي في سيناء قبل العيد

نتنياهو يمثل أمام القضاء بسبب تهم فساد

المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض: إصابات كورونا تبلغ 104279

السودان يستعيد 4 مليارات دولار من البشير ومعاونيه

مساجد الكويت تصدح بتكبيرات العيد





سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس، السبت، تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض «كوفيد - 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 20464 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 148 حالة.









وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، موضحا أن حالات الإصابة الـ 900 السابقة تضمنت (164 حالة لمواطنين كويتيين) و(264 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(150 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(137 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.





ومن صحيفة "الراي"، قالت إن مآذن المساجد صدحت بتكبيرات عيد الفطر في ظل غياب المصلين نتيجة الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا حيث أوصدت الجوامع والمساجد أبوابها في مشهد حزين بعد فتوى شرعية بتأدية صلاة العيد في المنازل.





وفي الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الأنباء"، أن وزارة الداخلية المصرية أفادت بأنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.





وتم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، ما أسفر عن مقتل 14 عنصرا بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي، ومصرع 7 بالمنزل وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، واسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية.





وفي الشأن العربي والعالمي، سلطت صحيفة "الجريدة" الضوء على ما قالته وزارة الصحة في قطاع غزة، إن سيدة توفيت في القطاع بعد إصابتها بفيروس كورونا، في أول حالة وفاة معروفة في القطاع الفلسطيني بسبب الجائحة العالمية.





وأعلن قطاع غزة الذي يعاني حصارًا ونقصًا في المنشآت الطبية عن تسجيل 55 إصابة فقط بالعدوى بين السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.





أما الضفة الغربية المحتلة، فقد سجلت حالتي وفاة و423 إصابة بالفيروس





فيما قالت صحيفة "الوطن" إنه في سابقة هي الأولى من نوعها لمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وهو لا يزال في السلطة، يمثل بنيامين نتانياهو، البالغ من العمر 70 عاما، اليوم الأحد، أمام المحكمة المركزية بالقدس الشرقية المحتلة، ليواجه اتهامات بالفساد في معركة قضائية يسعى خلالها إلى البقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه.





وتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الاحتلال، إذ سيكون نتنياهو أول رئيس وزراء في البلاد يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه.





ومن الصحيفة ذاتها، قال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في القارة السمراء بلغ 3185 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 104279 إصابة حتى الآن.





وأضاف المركز أن الوباء يعم جميع دول القارة (54 دولة) بشكل متفاوت.





ونقلت صحيفة "القبس" عن هيئة مكافحة الفساد في السودان إعلانها عن مصادرة أصول قيمتها 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه.





وأكد المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع أن «التقديرات الأولية لقيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة التي صادرناها تتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار».