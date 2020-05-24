في أول أيام عيد الفطر المبارك.. جامعة طنطا تطلق مبادرة «صحتك مستقبل بلدك» لمواجهة كورونا

اطلقت جامعة طنطا مبادرة "صحتك مستقبل بلدك" تحت شعار "عيدك في البيت" والتى توجه الدعوة للطلاب وأسرة الجامعة للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقضاء العيد في البيت لتجنب العدوى بالفيروس.





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وأكد الأستاذ الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة أن المبادرة جاءت تعزيزًا للجانب الوقائي في مواجهة الفيروس، حيث تدعو بعدم الخروج، وتجنب الزحام والمصافحة باليد، مشيرًا إلى أن هذا الوباء اجتاح العالم اجمع، نتيجة قله الوعي لدى بعض المواطنين وهو ما تسبب فى انتشار الوباء بصوره كبيره، مطالبًا أسرة الجامعة بالحيطة والحذر واتباع الاشتراطات الصحية حفاظًا على أنفسهم وأسرهم بالجلوس فى المنازل والبعد عن الزحام.





وأشار الأستاذ الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن المبادرة جاءت انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعة، حيث دعا طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها للاحتفال بعيد الفطر المبارك على نطاق الأسرة الصغيرة وقضاء أجمل الأوقات معها.





مؤكدا "إذا خرجنا يجب الالتزام بكافة التعليمات والقواعد التى اعلنتها الدولة، والالتزام بتوقيت الحذر، والتباعد الاجتماعي، من أجل مستقبل بلدنا، والعبور ببلدنا من هذه المحنة إلى بر الأمان.





ودعا الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أبناء الجامعة بالالتزام بالبيت حفاظا على حياتهم وأسرهم، مؤكدًا ان المحافظة على الصحة هي جزء لا يتجزأ من مستقبل الوطن، م

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مهنئًا طلاب الجامعة بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا دعوته إلى أبنائه الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم والتى تعد جزء لا يتجزأ من مستقبل هذا الوطن.





من جانبه أكد الأستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن الأبحاث الطبية أثبتت خطورة نقل العدوي عبر الزحام وأماكن التجمعات العامة، لذا يدعو أسرة الجامعة بالالتزام بالبيت في عيد الفطر المبارك.





وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لحرص واهتمام الجامعة بالمشاركة في الخريطة العالمية للأبحاث الطبية حول فيروس كورونا وتنظيمها لمؤتمرها الافتراضي الأول حول فيروس كورونا ومستقبل العالم ما بعدها في الفترة من 27 – 28 فى الشهر الحالي.



