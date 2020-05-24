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محافظات

لأول مرة فى عيد الفطر.. غلق مداخل جمصة وسط تشديدات أمنية.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 10:18 ص
غلق مداخل جمصة
غلق مداخل جمصة
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همت الحسينى
شهدت مداخل جمصة السياحية الثلاثة، إغلاقا تاما لأول مرة فى عيد الفطر المبارك، حيث كان من المعتاد توافد العديد من المواطنين لقضاء العيد بها.

فيما انتشرت سيارات الشرطة، لتفقد الوضع الأمني بها ومنع تواجد المواطنين بالحدائق والشواطئ. 

كما شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إغلاقا تاما لكورنيش النيل والذى يعد المتنفس الرئيسى للتنزه خاصة لأهالى القرى خاصة في المناسبات المهمة وبدأت بعيد شم النسيم ثم عيد الفطر، وذلك من أجل مواجهة أزمة كورونا.

كما تم غلق المشاية السفلية بمدينة المنصورة ومنع السيارات من المرور وكذا المواطنين جميعهم من دوران خلف المحافظة مارا بشارع الجمهورية ومنزل المشاية السفلية حتى نهايتها أسفل كوبرى الجامعة العلوى.

لأول مرة فى عيد الفطر.. غلق مداخل جمصة وسط تشديدات أمنية.. صور
لأول مرة فى عيد الفطر.. غلق مداخل جمصة وسط تشديدات أمنية.. صور
لأول مرة فى عيد الفطر.. غلق مداخل جمصة وسط تشديدات أمنية.. صور
لأول مرة فى عيد الفطر.. غلق مداخل جمصة وسط تشديدات أمنية.. صور
لأول مرة فى عيد الفطر.. غلق مداخل جمصة وسط تشديدات أمنية.. صور
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