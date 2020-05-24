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توك شو

عن دوره في فالنتينو.. طارق الإبياري: درست شخصية رفاعة جيدا حتى يصدقها الجمهور.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 12:48 م
طارق الإبيارى
طارق الإبيارى
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ريهام فيكتور
أعرب الفنان طارق الإبيارى، عن سعادته بالمشاركة أمام النجم عادل إمام فى مسلسل فالنتينو لـرمضان 2020، مضيفا "شرف لي المشاركة في العمل، فكل ثانية لي مع الزعيم أتعلم فيها شيئا جديدا".

وأضاف "الإبيارى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن مسلسل فالنتينو ثاني تجربة لي مع الزعيم عادل إمام.

وأشار إلى أن دور رفاعة مكتوب بشكل جيد للغاية، منوها إلى أنه بدأ فى دراسة الشخصية حتى يصدقها الناس وتكون قريبة منهم.

وأضاف أن الكوميديا تعتمد على الشخصية المكتوبة بطريقة كوميدية فى الأساس، لافتا إلى أن الشخصية إن لم تكن كوميدية على الورق ستسلك اتجاه "الاستظراف".

وأكد أن شخصية رفاعة فى فالنتينو مكتوبة بشكل محترف وكوميدي مما سهل اللعب خروج الشخصية بشكل مختلف وخفيف.
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