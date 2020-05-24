AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

للوقاية من كورونا.. تكثيف أعمال النظافة وتطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحيوية ببني سويف الجديدة

الأحد 24/مايو/2020 - 11:04 ص
أعمال النظافة ورفع
أعمال النظافة ورفع المخلفات بمدينة بني سويف الجديدة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأن إداراتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة العاملة بالمدينة قامت بتكثيف أعمال رفع المخلفات والنظافة وتطهير وتعقيم قطاع (و) بمنطقة ابني بيتك وعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف عبدالرحمن، أنه تم استكمال أعمال تنظيف ورفع المخلفات لشارع الإمام علي بالحي السكني الثاني بالمدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم  مكتب إيرادات وتحصيل المياه ومدخل مبنى العزل بالمدينة الجامعية وجميع الطرق المؤدية له.

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن إلى أنه تم استكمال  تطهير وتعقيم بعض مدارس الحي الأول ومنها مدرسة المستقبل التجريبية للغات ومدرسة النهضة الرسمية للغات.

وكذا مدرسة الشهيد الثانوية الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التى يتخذها جهاز مدينة بنى سويف الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
للوقاية من كورونا.. تكثيف أعمال النظافة وتطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحيوية ببني سويف الجديدة
للوقاية من كورونا.. تكثيف أعمال النظافة وتطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحيوية ببني سويف الجديدة
للوقاية من كورونا.. تكثيف أعمال النظافة وتطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحيوية ببني سويف الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رؤساء المدن الجديدة: إلزام الشركات باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين

حملات تطهير وتعقيم موسعة بمدينة أسيوط الجديدة

شاهد.. تطهير وتعقيم جميع مواقف السيارات والمنشآت الخدمية بمدينة الشيخ زايد

جهاز النوبارية الجديدة: استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمنشآت الخدمية بالمدينة

استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق الحيوية بمدينة بني سويف الجديدة

للوقاية من كورونا .. حملات نظافة وتعقيم شاملة في مطروح

ترشيحاتنا

بينهم 125 مصريا.. الكويت تسجل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سعر الذهب في السعودية أول أيام عيد الفطر المبارك

في صفحتها الأولى.. نيويورك تايمز تخلد ضحايا كورونا بـ أمريكا

احذر.. فعل يستهين به كثيرون في وقت البلاء ويجعل هلاكهم محققاً

أخطر مرحلة.. ماذا يحدث لمريض كورونا في المرحلة الثالثة؟

حكاية بطل.. والد أحمد شوشة شهيد معركة الواحات: وقف يحارب الإرهابيين كالصقر حتى آخر طلقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر