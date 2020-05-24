AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السكران: حالفنى الحظ بصلاة العيد 3 مرات بالمسجد الحرام

الأحد 24/مايو/2020 - 11:08 ص
طارق السكران
طارق السكران
Advertisements
كتب: رباب الهوارى

كشف طارق السكران المدير الفنى السابق للعديد من الأندية مثل المنيا،وناصر ملوي، وديروط، وبترول أسيوط، والقوي السعودي، عن أجمل الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد "طارق السكران" أنه يقضي عيد الفطر المبارك بالمنزل في ظل جائحة كورونا، حيث إننا قمنا بصلاة الفجر بالمنزل ومن ثم صلاة العيد، ثم نقوم بتقديم التهنئة على الأهل والأقارب خلال الاتصالات التليفونية.


وأشار "السكران " إلى أن جائحة كورونا حرمتنا من طقوس عيد الفطر المبارك، حيث كنت بالسابق أستعد للذهاب إلى استاد ملوى لصلاة عيد الفطر مع الأهل والأصدقاء، ثم الذهاب للإفطار مع أخوتى، والذهاب لزيارة والدى وأخوتى بالمقابر، وقراءة الفاتحة لهم ثم العودة للمنزل.

أما عن أفضل ذكرياتى، فقد حالفنى الحظ بصلاة عيد الفطر ثلاث مرات داخل المسجد الحرام وبجوار الكعبة ،والاستماع لتكبيرات العيد بصوت الشيخ علي الملا، مؤذن المسجد الحرام والصلاة خلف الشيخ صلاح البدير مرة والسديسي مرتان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان المظاليم.. السكران: الفراخ والمحاشي طعامى المفضل

بدون مصلين .. الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة العيد بالحرمين الشريفين

بأمر ملكي.. السعودية تقيم صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين

بارتداء الكمامات.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرم المكي.. صور

أيمن المزين: الدورات الرمضانية بعيد الفطر أجمل ذكرياتى

ترشيحاتنا

بديل محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم وحش الدوري الإنجليزي

لو جالك الخبر متزعليش دا انا هبقى شهيد.. والدة عمر القاضى تحكى تفاصيل استشهاده

وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

فضل صيام الستة من شوال .. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

أخطاء يقع فيها قائدو السيارات تسبب أعطالا كثيرة

محبو ريم سامى يحتفلون بزفافها علي «حمادة»: «دي أحلى عروسة ولا إيه».. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر