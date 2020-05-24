السكران: حالفنى الحظ بصلاة العيد 3 مرات بالمسجد الحرام





كشف طارق السكران المدير الفنى السابق للعديد من الأندية مثل المنيا،وناصر ملوي، وديروط، وبترول أسيوط، والقوي السعودي، عن أجمل الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك.





وأكد "طارق السكران" أنه يقضي عيد الفطر المبارك بالمنزل في ظل جائحة كورونا ، حيث إننا قمنا بصلاة الفجر بالمنزل ومن ثم صلاة العيد، ثم نقوم بتقديم التهنئة على الأهل والأقارب خلال الاتصالات التليفونية.





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وأشار "السكران " إلى أن جائحة كورونا حرمتنا من طقوس عيد الفطر المبارك ، حيث كنت بالسابق أستعد للذهاب إلى استاد ملوى لصلاة عيد الفطر مع الأهل والأصدقاء، ثم الذهاب للإفطار مع أخوتى، والذهاب لزيارة والدى وأخوتى بالمقابر، وقراءة الفاتحة لهم ثم العودة للمنزل.



