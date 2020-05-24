شاهد.. احتفالات الأطفال بعيد الفطرالمبارك فى فيصل

ورصدت عدسة "صدى البلد" أجواء احتفال الأطفال بالعيد فى أولى ايامه فى شارع فيصل وظهرت على وجوه الأطفال السعادة وفى أيديهم البلالين.





وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات تطالب الأسر في مدن وقرى محافظة شمال سيناء ، بعدم تشجيع أطفالهم على اللعب بالبلالين باعتبارها مصدر عدوى كورونا.





وجاءت عبارة "لا تشجع طفلك علي اللعب بالبالونة.. لأنها مصدر عدوى" حتى يتوقف الأطفال عن استخدامها كوسيلة للعب في أيام عيد الفطر المبارك.