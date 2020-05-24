AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رامز زيدان لاعب اف سي مصر: نفتقد الخروج مع الأصدقاء في العيد بسبب كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 12:47 م
فريق اف سي مصر
فريق اف سي مصر
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
كشف اللاعب رامز زيدان مهاجم فريق إف سي مصر ،عن أجمل الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك .

وقال "رامز زيدان " إنه سيقضي عيد الفطر المبارك في ظل جائحة كورونا بالمنزل مع الأسرة ، وأنهم قاموا بأداء صلاتي الفجر والعيد بالمنزل.



وأضاف "رامز زيدان " أن جائحة كورونا قد حرمتنا من الخروج والسهر مع الأصدقاء بأحد الاماكن وأداء صلاة الفجر بالمسجد ثم نستعد لصلاة العيد ،ونتوجه للمنزل للافطار مع العائلة .

وأضاف :"كما كنا نقوم في ثانى أيام عبد الفطر المبارك بزيارة المقابر ثم العودة للمنزل وقضاء وقت جميل مع العائلة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد عيد الفطر 2020

تنفيذًا لتعليمات الأوقاف.. مساجد المنوفية تلتزم بقرار منع إقامة شعائر صلاة العيد

ضياء عبد الصمد: العيد في كورونا ملوش طعم

أيمن المزين: الدورات الرمضانية بعيد الفطر أجمل ذكرياتى

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. إصابة مسؤول في الأهلي بـ كورونا.. صفقتان للزمالك.. وإلغاء الدوري مسؤولية مرتضى

شفاء محافظ الدقهلية من فيروس كورونا

محبو ريم سامى يحتفلون بزفافها علي «حمادة»: «دي أحلى عروسة ولا إيه».. صور

شوبير: لاعب بمنتخب مصر نصب على الجوهري للمشاركة في مونديال 90.. فيديو

بسبب التكييف.. اندلاع حريق محدود بمستشفى الهلال

نمبر وان.. نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر