رامز زيدان لاعب اف سي مصر: نفتقد الخروج مع الأصدقاء في العيد بسبب كورونا

كشف اللاعب رامز زيدان مهاجم فريق إف سي مصر ،عن أجمل الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك .





وقال "رامز زيدان " إنه سيقضي عيد الفطر المبارك في ظل جائحة كورونا بالمنزل مع الأسرة ، وأنهم قاموا بأداء صلاتي الفجر والعيد بالمنزل.





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وأضاف "رامز زيدان " أن جائحة كورونا قد حرمتنا من الخروج والسهر مع الأصدقاء بأحد الاماكن وأداء صلاة الفجر بالمسجد ثم نستعد لصلاة العيد ،ونتوجه للمنزل للافطار مع العائلة .





وأضاف :"كما كنا نقوم في ثانى أيام عبد الفطر المبارك بزيارة المقابر ثم العودة للمنزل وقضاء وقت جميل مع العائلة .



