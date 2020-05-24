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ديني

غمة كورونا ستنكشف.. 7 أمور تنجيك من الفيروس يجهلها كثيرون

الأحد 24/مايو/2020 - 11:20 ص
غمة كورونا ستنكشف
غمة كورونا ستنكشف .. 7 أمور تنجيك من الفيروس يجهلها كثيرون
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن النجاة والنجاح في هذا الابتلاء بجائحة كورونا هو في حفظ مكتسبات المحن ، منوهًا بأن منها ما هو في جنب الله وجنابه عز شأنه، ومنها التجاوب مع التعليمات الوقائية من الوباء.

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وأوضح «بن حميد» خلال خطبة العيد اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن مكتسبات المحن ، هي مكتسبات منها ما هو في جنب الله وجنابه عز شأنه من الرضا ،  والصبر ، وحسن التوكل ، والرجوع إليه ، والتعلق به ، ولزوم طاعته سبحانه ، كما قال عز وجل:« الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ» .
 

وتابع: فتكون الرحمة ، والصبر ، والهدى، كما جاء في كتابه العزيز وقوله تعالى: «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»، مشيرًا إلى أن من المكتسبات كذلك التجاوب مع التعليمات، والتعاون مع الجهات ليكون المسلم على مستوى المسؤولية في الثقافة ، والسلوك ،  والالتزام بالأنظمة ،  والابتعاد عن الشائعات ، وتقدير إجراءات الدولة وقراراتها.


وأضاف أن الغمة ستنكشف – بإذن الله – ولكن ماذا بعد ؟؟، لافتًا إلى أن الناجي من هذا الوباء هو من فهم الرسالة وسارع إلى التوبة ،  وأعاد ترتيب حياته وأولياته، الناجي من أدرك أن الأمان ليس في مال يكنز ، ولا منصب يرتقى ،  الأمان هو رضى الله ، وحسن الخاتمة ، والاستعداد للرحيل،   هذا البلاء جاء ليربي ويصلح من السلوكيات الخاطئة، الابتلاءات إذا توالت تولًّت ، وإذا حلت اضمحلَّت ، فهي في غالبها للتهذيب لا للتعذيب.

واستطرد:  عجيب أمر البشر ، من دروس هذا البلاء أن اصبح أقصى أماني الناس أن يعودوا إلى حياتهم السابقة ،   التي كانوا غافلين عن جمالها ، ووفائها ، أدركوا معنى الحديث : ” من بات آمنا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها “،   يقول الحافظ بن رجب رحمه الله : ” من لطائف اقتران الفرج بالكرب ، واليسر بالعسر : أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين تعلق قلبه بالله وحده ، وهذا هو حقيقة التوكل على الله ، وهو من أكثر الأسباب التي تطلب بها الحوائج ، فإن الله يكفي من توكل عليه: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

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ونصح: احفظ نفسك ، ووقتك ،  واستغفر لذنبك ،  وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ، والغدو والآصال ،   لا تكثر من تناقل الأخبار ، ولا تشتغل بتقليب التغريدات، فالعمر بين ذلك يضيع ، والنفع من ذلك قليل، انكشفت معادن الناس ،   فمنهم المتوكل ، ومنهم المتواكل ، وفيهم المتشائم ، وفيهم المتفائل، عرفتم قيمة الصحة والعافية ، كما عرفتم مكان دولتكم ، ورجالها ، رجال الأمن ،والصحة ، والخدمات.

  

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